Київ повністю контролюється українськими військами. Всі чутки про те, що столиця України начебто оточена російськими окупантами – фейк. Такий головний посил звернення радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

Звернення Михайла Подоляка

У багатьох ЗМІ поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть тільки мріяти. Київ повністю контролюється українськими військами, заїзди в місто можливі.

Так, в деяких передмістях триває протистояння, йдуть важкі бої. Але ми не віддамо столицю. Це наша столиця. Це наша країна.

Російським військовим тут не місце. Вони повинні залишити нашу країну і забрати з собою тисячі трупів своїх солдатів, велика частина яких просто гниє в полях. Ми навіть не можемо їх порахувати і зібрати, тому що бої тривають у багатьох місцях.

Ніякими фейками росіяни цю реальність не перекриють.

Джерело: Twitter

Фото: СБУ