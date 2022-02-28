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Факти / Україна

Інформація про оточений російськими військами Київ чистої води фейк – Подоляк

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
СБУ

Київ повністю контролюється українськими військами. Всі чутки про те, що столиця України начебто оточена російськими окупантами – фейк. Такий головний посил звернення радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

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Звернення Михайла Подоляка

У багатьох ЗМІ поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть тільки мріяти. Київ повністю контролюється українськими військами, заїзди в місто можливі.

Так, в деяких передмістях триває протистояння, йдуть важкі бої. Але ми не віддамо столицю. Це наша столиця. Це наша країна.

Російським військовим тут не місце. Вони повинні залишити нашу країну і забрати з собою тисячі трупів своїх солдатів, велика частина яких просто гниє в полях. Ми навіть не можемо їх порахувати і зібрати, тому що бої тривають у багатьох місцях.

Ніякими фейками росіяни цю реальність не перекриють.

Джерело: Twitter

Фото: СБУ

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