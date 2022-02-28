Путин не сможет сокрушить Украину, Британия поможет – Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин потерпит неудачу в своей кампании по попытке захвата Украины.

Об этом он сказал, выступая перед украинцами в Лондоне 27 февраля.

Джонсон подчеркнул, что вторжение стало “продолжающейся катастрофой”.

– У меня нет абсолютно никаких сомнений… кто знает, когда это произойдет, но я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Я думаю, что Путин потерпит неудачу. Ему не удастся сокрушить Украину, и мы в Британии сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться такого результата, – сказал он.

Джонсон подчеркнул, что Британия помогает не только потому, что это правильно с геостратегической точки зрения, но и потому, что необходимо отстаивать свободу.