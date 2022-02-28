Путін не зможе знищити Україну, Британія допоможе – Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін зазнає невдачі у своїй кампанії щодо спроби захоплення України.
Про це він сказав, виступаючи перед українцями у Лондоні 27 лютого.
Джонсон підкреслив, що вторгнення стало “тривалою катастрофою”.
– У мене немає жодних сумнівів… хто знає, коли це станеться, але я сподіваюся, що це відбудеться якнайшвидше. Я думаю, що Путін зазнає невдачі. Йому не вдасться розтрощити Україну, і ми в Британії зробимо все, що в наших силах, щоб досягти такого результату, – сказав він.
Джонсон наголосив, що Британія допомагає не лише тому, що це правильно з геостратегічної точки зору, а й тому, що потрібно відстоювати свободу.
– Це також тому, що те, що відбувається, є абсолютно аморальною гидотою, і я думаю, що все більше і більше людей у всьому світі бачать це, і я думаю, що золота середина світу рухається проти Путіна – люди, які раніше ставилися до цього якось апатично, країни в ООН, які, можливо, думали, що їм не потрібно брати (те, що відбувається, – Ред.) до уваги, – я думаю, вони почнуть рухатися у бік України, – наголосив він.