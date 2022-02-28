Путін не зможе знищити Україну, Британія допоможе – Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін зазнає невдачі у своїй кампанії щодо спроби захоплення України.

Про це він сказав, виступаючи перед українцями у Лондоні 27 лютого.

Джонсон підкреслив, що вторгнення стало “тривалою катастрофою”.

– У мене немає жодних сумнівів… хто знає, коли це станеться, але я сподіваюся, що це відбудеться якнайшвидше. Я думаю, що Путін зазнає невдачі. Йому не вдасться розтрощити Україну, і ми в Британії зробимо все, що в наших силах, щоб досягти такого результату, – сказав він.

Джонсон наголосив, що Британія допомагає не лише тому, що це правильно з геостратегічної точки зору, а й тому, що потрібно відстоювати свободу.