В пгт Авангард Одесской области зарегистрировали брак в бомбоубежище.

Начала церемонию администратор авангардовского Центра предоставления административных услуг Елена Шрамко в помещении ЦПАУ, но продолжила уже после сигнала Тревога в укрытии.

Официально Владислава и Наталию Клевец она объявила мужем и женой уже в бомбоубежище.

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– Пока в Киеве во время бомбардировок рождаются дети, в Авангарде рождаются новые семьи! Слава Украине! – поздравляют молодоженов в Авангардовском поселковом совете и желают им мирной и счастливой супружеской жизни.

Новоиспеченный муж – полицейский, защищающий страну от российского агрессора, который начал полномасштабную войну неделю назад, 24 февраля.

В Одесской области молодожены поженились в бомбоубежище / 4 фотографии

– Надеемся, скоро вместе с победой молодожены отметят свадьбу в кругу своих родных и друзей, – выражают надежду в поселковом совете.

Поженились в перерывах между обстрелами в Киеве еще один полицейский и журналистка.

– Украина, за которую мы воюем – это ЦПАУ и ЗАГСы, которые предоставляют админуслуги посреди войны. К примеру, оперативно регистрируют брак журналистки и полицейского, чтобы отпустить их дальше работать, – сообщает теперь уже жена, глава отдела новостей Суспильного Ангелина Карякина.

Украина, за которую мы воюем, продолжает она, – это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения как командир полицейского, берет и свидетельствует брак, устраивая пятиминутный праздник посреди войны.

– Украина, за которую мы воюем, – это украинский ювелирный дизайнер Елена Ястреб, которая в закрытом городе находит два кольца нужного размера и фактически их дарит. Украина – это режиссер Анна Цыгима, которая привозит срезанные домашние орхидеи в качестве свадебного букета, – добавляет Ангелина Карякина.

А еще, пишет она, – это замечательные люди, угостившие шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских.

В Одесской области молодожены поженились в бомбоубежище / 3 фотографии

Напомним, что в укрытиях в Украине рождаются не только семьи, но и дети. Так, в укрытии в Киеве родилась девочка, а в бомбоубежище Херсона – два мальчика.

Источник: Авангардовский поселковый совет, Ангелина Карякина

Фото: Авангардовский поселковый совет, Ангелина Карякина