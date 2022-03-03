В пгт Авангард Одесской области зарегистрировали брак в бомбоубежище.
Начала церемонию администратор авангардовского Центра предоставления административных услуг Елена Шрамко в помещении ЦПАУ, но продолжила уже после сигнала Тревога в укрытии.
Официально Владислава и Наталию Клевец она объявила мужем и женой уже в бомбоубежище.
– Пока в Киеве во время бомбардировок рождаются дети, в Авангарде рождаются новые семьи! Слава Украине! – поздравляют молодоженов в Авангардовском поселковом совете и желают им мирной и счастливой супружеской жизни.
Новоиспеченный муж – полицейский, защищающий страну от российского агрессора, который начал полномасштабную войну неделю назад, 24 февраля.
– Надеемся, скоро вместе с победой молодожены отметят свадьбу в кругу своих родных и друзей, – выражают надежду в поселковом совете.
Поженились в перерывах между обстрелами в Киеве еще один полицейский и журналистка.
– Украина, за которую мы воюем – это ЦПАУ и ЗАГСы, которые предоставляют админуслуги посреди войны. К примеру, оперативно регистрируют брак журналистки и полицейского, чтобы отпустить их дальше работать, – сообщает теперь уже жена, глава отдела новостей Суспильного Ангелина Карякина.
Украина, за которую мы воюем, продолжает она, – это глава патрульной полиции, киборг Евгений Жуков, который по законам военного положения как командир полицейского, берет и свидетельствует брак, устраивая пятиминутный праздник посреди войны.
– Украина, за которую мы воюем, – это украинский ювелирный дизайнер Елена Ястреб, которая в закрытом городе находит два кольца нужного размера и фактически их дарит.
Украина – это режиссер Анна Цыгима, которая привозит срезанные домашние орхидеи в качестве свадебного букета, – добавляет Ангелина Карякина.
А еще, пишет она, – это замечательные люди, угостившие шампанским и едой в перерыве между приготовлением наборов для военных и полицейских.
Напомним, что в укрытиях в Украине рождаются не только семьи, но и дети. Так, в укрытии в Киеве родилась девочка, а в бомбоубежище Херсона – два мальчика.
Источник: Авангардовский поселковый совет, Ангелина Карякина