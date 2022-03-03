У смт Авангард Одеської області зареєстрували шлюб у бомбосховищі.

Почала церемонію адміністратор авангардівського Центру надання адміністративних послуг Олена Шрамко в приміщенні ЦНАПу, але продовжила вже після сигналу Тривога в укритті.

Офіційно Владислава та Наталію Клевець вона оголосила чоловіком і дружиною вже в бомбосховищі.

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– Поки в Києві під час бомбардувань народжуються діти, в Авангарді народжуються нові сім’ї! Слава Україні! – вітають молодят в Авангардівській селищній раді та бажають їм мирного та щасливого подружнього життя.

Новоспечений чоловік – поліцейський, що в цей час захищає країну від російського агресора, який розпочав повномасштабну війну тиждень тому, 24 лютого.

В Одеській області молодята побралися в бомбосховищі / 4 фотографии

– Сподіваємось, скоро разом із перемогою молодята відзначать весілля в колі своїх рідних та друзів, – висловлюють сподівання в селищній раді.

Побралися в перервах між обстрілами в Києві ще один поліцейський та журналістка.

– Україна, за яку ми воюємо, – це ЦНАПи та РАЦСи, які надають адмінпослуги посеред війни. Наприклад, оперативно реєструють шлюб журналістки та поліцейського, щоби відпустити їх далі працювати, – повідомляє тепер вже дружина, очільниця відділу новин Суспільного Ангеліна Карякіна.

Україна, за яку ми воюємо, продовжує далі вона, – це голова патрульної поліції, кіборг Євген Жуков, який за законами воєнного стану як командир поліцейського, бере й засвідчує шлюб, влаштовуючи п’ятихвилинне свято посеред війни.

– Україна, за яку ми воюємо, – це українська ювелірна дизайнерка Олена Ястреб, яка в зачиненому місті знаходить дві обручки потрібного розміру й фактично їх дарує. Україна – це режисерка Анна Цигима, яка привозить обрізані домашні орхідеї як весільний букет, – додає Ангеліна Карякіна.

А ще, пише вона, – це чудові люди, які пригостили шампанським та їжею в перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських.

В Одеській області молодята побралися в бомбосховищі / 3 фотографии

Нагадаємо, що в укриттях в Україні народжуються не лише сім’ї, а й діти. Так, в укритті в Києві народилася дівчинка, а в бомбосховищі Херсона – двоє хлопчиків.

Джерело: Авангардівська селищна рада, Ангеліна Карякіна

Фото: Авангардівська селищна рада, Ангеліна Карякіна