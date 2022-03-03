В Одеській області молодята побралися в бомбосховищі

У смт Авангард Одеської області зареєстрували шлюб у бомбосховищі.
Почала церемонію адміністратор авангардівського Центру надання адміністративних послуг Олена Шрамко в приміщенні ЦНАПу, але продовжила вже після сигналу Тривога в укритті.
Офіційно Владислава та Наталію Клевець вона оголосила чоловіком і дружиною вже в бомбосховищі.
– Поки в Києві під час бомбардувань народжуються діти, в Авангарді народжуються нові сім’ї! Слава Україні! – вітають молодят в Авангардівській селищній раді та бажають їм мирного та щасливого подружнього життя.
Новоспечений чоловік – поліцейський, що в цей час захищає країну від російського агресора, який розпочав повномасштабну війну тиждень тому, 24 лютого.
– Сподіваємось, скоро разом із перемогою молодята відзначать весілля в колі своїх рідних та друзів, – висловлюють сподівання в селищній раді.
Побралися в перервах між обстрілами в Києві ще один поліцейський та журналістка.
– Україна, за яку ми воюємо, – це ЦНАПи та РАЦСи, які надають адмінпослуги посеред війни. Наприклад, оперативно реєструють шлюб журналістки та поліцейського, щоби відпустити їх далі працювати, – повідомляє тепер вже дружина, очільниця відділу новин Суспільного Ангеліна Карякіна.
Україна, за яку ми воюємо, продовжує далі вона, – це голова патрульної поліції, кіборг Євген Жуков, який за законами воєнного стану як командир поліцейського, бере й засвідчує шлюб, влаштовуючи п’ятихвилинне свято посеред війни.
– Україна, за яку ми воюємо, – це українська ювелірна дизайнерка Олена Ястреб, яка в зачиненому місті знаходить дві обручки потрібного розміру й фактично їх дарує.
Україна – це режисерка Анна Цигима, яка привозить обрізані домашні орхідеї як весільний букет, – додає Ангеліна Карякіна.
А ще, пише вона, – це чудові люди, які пригостили шампанським та їжею в перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських.
Нагадаємо, що в укриттях в Україні народжуються не лише сім’ї, а й діти. Так, в укритті в Києві народилася дівчинка, а в бомбосховищі Херсона – двоє хлопчиків.
Джерело: Авангардівська селищна рада, Ангеліна Карякіна