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Факты / Украина

В Мариуполе захватчики РФ нанесли авиаудар по детской больнице

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Мариуполе захватчики РФ нанесли авиаудар по детской больнице

9 марта в результате вражеской бомбардировки в Мариуполе была разрушена детская больница. Число жертв устанавливается.

Видео разрушенной детской больницы в Мариуполе было опубликовано представителями городского совета.

Путинские захватчики, обстреливая Мариуполь из самолетов, целенаправленно попали в больницу.

— Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется, — говорится в сообщении.

Накануне об обстреле роддома №2 в Мариуполе сообщил бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброскин. В настоящее время эта информация проверяется.

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