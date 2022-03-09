9 марта в результате вражеской бомбардировки в Мариуполе была разрушена детская больница. Число жертв устанавливается.

Видео разрушенной детской больницы в Мариуполе было опубликовано представителями городского совета.

Путинские захватчики, обстреливая Мариуполь из самолетов, целенаправленно попали в больницу.

— Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется, — говорится в сообщении.

Накануне об обстреле роддома №2 в Мариуполе сообщил бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброскин. В настоящее время эта информация проверяется.