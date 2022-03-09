9 березня внаслідок ворожого бомбардування в Маріуполі було поруйновано дитячу лікарню. Кількість жертв встановлюється.

Відео зруйнованої дитячої лікарні у Маріуполі опублікували представники міської ради.

Путінські загарбники, обстрілюючи Маріуполь з літаків, цілеспрямовано влучили саме в лікарню.

– Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Напередодні про обстріл пологового будинку №2 у Маріуполі повідомив колишній перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Наразі ця інформація перевіряється.