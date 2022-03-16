В Запорожье российские войска впервые обстреляли гражданские объекты. Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

По его словам, ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала и ботанического сада.

– Утро оказалось не добрым. Главная новость – впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада, – рассказал он.

В то же время в Укрзализныце сообщили, что в результате вражеских обстрелов получила повреждения инфраструктура станции Запорожье-2. Персонал и пассажиры не пострадали.

Повреждены пути, окна в пригородных поездах, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. Из-за обстрела отменен пригородный рейс Запорожье – Канцеровка. Отправка всех пригородных поездов временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города.

Также Александр Старух добавил, что на утро 16 марта есть и хорошие новости. Более 3 тыс. человек ночью добрались из Мариуполя в Запорожье. По состоянию на 02.00 3 207 автомобилей приехали в город. Всего в Запорожье уже приняли и расселили более 3 тыс. человек, из них 772 ребенка.

Фото: Укрзализныця