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Факти / Україна

У Запоріжжі російські війська вперше обстріляли цивільні об’єкти

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Запоріжжі російські війська вперше обстріляли цивільні об’єкти

У Запоріжжі російські війська вперше обстріляли цивільні об’єкти. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністарції Олександр Старух.

За його словами, ракети прилетіли в район залізничного вокзалу і ботанічного саду.

– Ранок виявився не добрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду, – розповів він.

Водночас в Укрзалізниці повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зазнала ушкоджень інфраструктура станції Запоріжжя-2. Персонал та пасажири не постраждали.

Пошкоджено колії, вікна у приміських потягах, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Через обстріл скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка. Відправлення всіх приміських поїздів тимчасово перенесли на основний залізничний вокзал міста.

Також Олександр Старух додав, що на ранок 16 березня є і гарні новини. Понад 3 тис. людей вночі дісталися з Маріуполя до Запоріжжя. Станом на 02.00 3 207 автомобілів приїхали в місто. Загалом у Запоріжжі вже прийняли та розселили понад 3 тис. людей, з них 772 дитини.

Фото: Укрзалізниця

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