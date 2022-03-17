На 17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом в утреннем видеообращении сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Так, в Донецкой области коридор будет работать из Мариуполя в Запорожье.
Власти планируют отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя, а также запустить по маршруту автоцистерну с горючим для заправки частных авто.
В Киевской области коридор будет работать из Бородянки в Житомир и из села Шевченково в Бровары.
17 марта планируется также доставка продуктов и медикаментов в:
- Гостомель,
- Бучу,
- село Семиполки,
- село Марковцы,
- село Опанасов.
В Харьковской области гуманитарная помощь будет направляться из Харькова в город Волчанск.
Проработка маршрутов для поставки гуманитарной помощи ко всем окруженным и заблокированным городам продолжается.
17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.