На 17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом в утреннем видеообращении сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, в Донецкой области коридор будет работать из Мариуполя в Запорожье.

Власти планируют отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя, а также запустить по маршруту автоцистерну с горючим для заправки частных авто.

В Киевской области коридор будет работать из Бородянки в Житомир и из села Шевченково в Бровары.

17 марта планируется также доставка продуктов и медикаментов в:

Гостомель,

Бучу,

село Семиполки,

село Марковцы,

село Опанасов.

В Харьковской области гуманитарная помощь будет направляться из Харькова в город Волчанск.

Проработка маршрутов для поставки гуманитарной помощи ко всем окруженным и заблокированным городам продолжается.

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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