17 березня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів – Верещук

На 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це у ранковому відеозверненні повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Так, у Донецькій області коридор працюватиме із Маріуполя до Запоріжжя.
Влада планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей із Маріуполя, а також запустити по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто.
У Київській області коридор працюватиме із Бородянки до Житомира та із села Шевченкового до Броварів.
17 березня планується також постачання продуктів та медикаментів до:
- Гостомеля,
- Бучі,
- села Семиполки,
- села Марківці,
- села Опанасів.
У Харківській області гуманітарна допомога прямуватиме із Харкова до міста Вовчанськ.
Напрацювання маршрутів для постачання гуманітарної допомоги до всіх оточених та заблокованих міст триває.
17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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