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Факты / Украина

Нам все равно, что там мирные жители: захватчики рассказали, как обстреливают жилые дома

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Нам все равно, что там мирные жители: захватчики рассказали, как обстреливают жилые дома

Путинские войска продолжают обстреливать жилые дома в украинских городах. Они не скрывают, что им все равно, что там живет мирное население.

Теперь российская пропаганда в промытые мозги рашистов закладывает новую порцию бреда.

Российским захватчикам говорят, что якобы в каждой многоэтажке в Украине целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних этажах сидят снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и Javеlin.

Об этом говорится на записях разговоров российских оккупантов, перехваченных Службой безопасности Украины.

В то же время путинские захватчики довольно оригинально оправдывают расстрел мирных жителей, говоря, что, мол, Путин им дал время убежать, а они этого не сделали. Таким образом, оккупанты еще и обвиняют украинцев в том, что мы живем в своих квартирах и домах.

В то же время в СБУ напомнили рашистам, что мы живем в своей стране, а захватчикам здесь не место. А если они не уйдут из нашей страны, то навеки останутся в нашей земле.

А выжившие будут рассказывать сказки о “вооруженных до зубов украинских многоэтажках” на суде в Гааге.

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Фото: ГСЧС

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