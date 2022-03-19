Нам все одно, що там мирні жителі: загарбники розповіли, як обстрілюють житлові будинки

Путінські війська продовжують обстрілювати житлові будинки в українських містах. Вони не приховують, що їм начхати, що там живе мирне населення.

Тепер російська пропаганда у промиті мізки рашистів закладає нову порцію нісенітниці.

Російським загарбникам говорять, що нібито в кожній багатоповерхівці в Україні цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх поверхах сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і Javеlin.

Про це йдеться на записах розмов російських окупантів, які перехопила Служба безпеки України.

Водночас путінські загарбники досить оригінально виправдовують розстріл мирних мешканців, говорячи що мовляв Путін їм дав час втекти, а вони цього не зробили. Таким чином окупанти ще й звинувачують українців у тому, що ми живемо у своїх квартирах і будинках.

Водночас в СБУ нагадали рашистам, що ми живемо в своїй країні, а загарбникам тут не місце. А якщо вони підуть геть з нашої країни, то навіки залишаться у нашій землі.

А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про “озброєні до зубів українські багатоповерхівки” на суді в Гаазі.