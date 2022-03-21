Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Происшествия

В Чернигове снаряд РФ попал в машину, которая развозила воду, есть погибшие и травмированные

Анастасия Гевко редактор ленты
В Чернигове снаряд РФ попал в машину, которая развозила воду, есть погибшие и травмированные

В воскресенье, 20 марта, в Чернигове попала под обстрел машина, на которой развозили воду горожанам. По предварительным данным погибло два человека и еще несколько получили травмы.

– Мирные люди, ехали за водой. Набирали и развозили дальше людям, – цитирует очевидца, попросившего не называть его имени, издание Суспільне.

Он уточнил, что снаряд попал под машину, после чего она стала неуправляемой и съехала на обочину. 

– Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб. Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно, – сообщил он.

По словам мужчины, последние дни в районе, где все произошло, постоянно продолжаются обстрелы и летают самолеты.

В Чернигове снаряд РФ попал в машину, которая развозила воду, есть погибшие и травмированные / 3 фотографии
Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Суспільне

Фото: Суспільне

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка