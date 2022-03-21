В воскресенье, 20 марта, в Чернигове попала под обстрел машина, на которой развозили воду горожанам. По предварительным данным погибло два человека и еще несколько получили травмы.

– Мирные люди, ехали за водой. Набирали и развозили дальше людям, – цитирует очевидца, попросившего не называть его имени, издание Суспільне.

Он уточнил, что снаряд попал под машину, после чего она стала неуправляемой и съехала на обочину.

– Двоих погибших мы отвезли к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, потому что там был его отец и, к сожалению, он погиб. Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно, – сообщил он.

По словам мужчины, последние дни в районе, где все произошло, постоянно продолжаются обстрелы и летают самолеты.

В Чернигове снаряд РФ попал в машину, которая развозила воду, есть погибшие и травмированные / 3 фотографии