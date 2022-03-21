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У Чернігові снаряд РФ потрапив до машини, яка розвозила воду, є загиблі та травмовані

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Чернігові снаряд РФ потрапив до машини, яка розвозила воду, є загиблі та травмовані

У неділю, 20 березня, у Чернігові потрапила під обстріл машина, де розвозили воду городянам. За попередніми даними, загинуло двоє людей і ще кілька отримали травми.

– Мирні люди, їхали по воду. Набирали та розвозили далі людям, – цитує очевидця, який попросив не називати його імені, видання Суспільне.

Він уточнив, що снаряд потрапив під машину, після чого вона стала некерованою та з’їхала на узбіччя.

– Двох загиблих ми відвезли до місця, де їх ховатимуть. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, бо там був його батько і, на жаль, він загинув. Що залежало від мене, я помагав. Не розповідатиму, як саме постраждали люди, але дуже сильно, – повідомив він.

За словами чоловіка, останніми днями в районі, де все сталося, постійно продовжуються обстріли і літають літаки.

У Чернігові снаряд РФ потрапив до машини, яка розвозила воду, є загиблі та травмовані / 3 фотографии
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Джерело: Суспільне

Фото: Суспільне

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