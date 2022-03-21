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Факты / Украина

Из-за попадания снаряда в Святошинском районе пострадали шесть человек, 200 эвакуированы

Илья Нежигай редактор ленты
Из-за попадания снаряда в Святошинском районе пострадали шесть человек, 200 эвакуированы

Попадание снаряда в Святошинском районе столицы привело к госпитализации двух человек, всего пострадало шесть человек.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, еще более 200 человек были эвакуированы.

— В результате попадания снаряда рядом с жилыми домами в Святошинском районе пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Значительные повреждения получили два дома, еще в 6 окрестных домах взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов. Эвакуированы более 200 жителей поврежденных домов, — говорится в сообщении.

Городские власти столицы напомнили киевлянам о необходимости следовать правилам безопасности: спускаться в укрытие при сигналах воздушной тревоги и соблюдать комендантский час, который длится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

Напомним, днем ​​20 марта в жилой двор Святошинского района Киева попал снаряд оккупационной армии РФ, в результате чего было невозможно проживание в многоэтажке.

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