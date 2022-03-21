Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Вбили Вбили
> 900 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Через влучення снаряду у Святошинському районі постраждали шестеро людей, 200 евакуйовано

Ілля Нежигай редактор стрічки
Через влучення снаряду у Святошинському районі постраждали шестеро людей, 200 евакуйовано

Влучення снаряду у Святошинському районі столиці призвело до шпиталізації двох людей, загалом постраждало шість осіб.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ще понад 200 осіб були евакуйовані.

– У результаті влучення снаряду поруч із житловими будинками у Святошинському районі постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані. Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків, – йдеться у повідомленні.

Міська влада столиці нагадала киянам про необхідність слідувати правилам безпеки: спускатися в укриття за сигналів повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 20:00 до 07:00.

Нагадаємо, вдень 20 березня у житловий двір Святошинського району Києва влучив снаряд окупаційної армії РФ, внаслідок чого було унеможливлено проживання в багатоповерхівці.

Читайте
Тут вашим дітям ворони викльовують очі! Киянка зі зруйнованого будинку звернулася до російських матерів

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка