Влучення снаряду у Святошинському районі столиці призвело до шпиталізації двох людей, загалом постраждало шість осіб.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ще понад 200 осіб були евакуйовані.

– У результаті влучення снаряду поруч із житловими будинками у Святошинському районі постраждали шість осіб, двоє з них госпіталізовані. Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків, – йдеться у повідомленні.

Міська влада столиці нагадала киянам про необхідність слідувати правилам безпеки: спускатися в укриття за сигналів повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 20:00 до 07:00.

Нагадаємо, вдень 20 березня у житловий двір Святошинського району Києва влучив снаряд окупаційної армії РФ, внаслідок чого було унеможливлено проживання в багатоповерхівці.