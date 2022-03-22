В СБУ представили портрет типичного путинского захватчика

Служба безопасности Украины обнародовала обобщенный портрет “среднестатистического” путинского захватчика.

Основываясь на данных служебных документах пленных военных РФ, об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

— Он (российский военный — Ред.) в основном имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его рациона питания — 1 литр водки, — заявил он.

Выяснилось, что офицеры русской армии ведут “тщательный” социально-психологический портрет своего личного состава.

В частности, в графе “социальное происхождение” можно найти пункты из рабочих и из крестьян. Использование этой риторики присуще временам Советского Союза, когда власть делила общество на классы.

– Наверное, в России не знают, что на улице ХХІ века, и такие понятия несколько устаревшие, – заметил пресс-секретарь СБУ.

Не менее удивительно, как для армии, называющей себя “второй в мире”, является то, что водка указывается среди норм рациона питания. Кроме водки также можно найти медовуху и антифриз.

– Чтобы российские захватчики не умерли от выпитого антифриза, который только на запах напоминает их любимую водку, они проходят специальный инструктаж и расписываются, что знают, что антифриз – это яд.

Также в отобранных документах упоминается и культурный аспект – это список дней воинской славы.

Среди таких праздников – Куликовская битва (в которой один ордынский хан Тохтамыш разгромил другого хана Мамая), Бородинская битва (в ней Наполеон разгромил русских, и уже через неделю занял Москву).

– Вполне возможно, что если россияне гордятся своими поражениями, то их будущее поражение в Украине также станет для них большим праздником, – заявил Артем Дехтяренко.

В СБУ подчеркнули, что украинские защитники делают все возможное, чтобы день победы над РФ наступил как можно скорее.