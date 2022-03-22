В СБУ представили портрет типового путінського загарбника

Служба безпеки України оприлюднила узагальнений портрет “середньостатистичного” путінського загарбника.

Базуючись на даних службових документів полонених військових РФ, про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

– Він (російський військовий – Ред.) здебільшого має лише шкільну освіту, ходить в одних портянках три місяці підряд, а обов’язковий елемент його “раціону харчування” – 1 літр водки, – заявив він.

З’ясувалося, що офіцери російської армії ведуть “ретельний” соціально-психологічний портрет свого особового складу.

Зокрема, у графі “соціальне походження” можна знайти пункти из рабочих та из крестьян. Використання цієї риторики притаманне часам Радянського Союзу, коли влада ділила суспільство на класи.

– Напевно, в Росії не знають, що надворі ХХІ століття, і такі поняття дещо застарілі, – зауважив речник СБУ.

Не менш дивним, як для армії, що називає себе “другою у світі”, є те, що горілка вказується серед норм раціону харчування. Крім горілки, також можна знайти медовуху та антифриз.

– Щоб російські загарбники не померли від випитого антифризу, який лише на запах нагадує їхню улюблену горілку, вони проходять спеціальний інструктаж і розписуються, що знають, що антифриз – це отрута.

Також у відібраних документах згадується і культурний аспект – це перелік днів воїнської слави.

Серед таких свят – Куликовська битва (в якій один ординський хан Тохтамиш розгромив іншого хана Мамая), Бородинська битва (у ній Наполеон розгромив росіян, і вже за тиждень зайняв Москву).

– Цілком можливо, що якщо росіяни пишаються своїми поразками, то їхня майбутня поразка в Україні також стане для них великим святом, – заявив Артем Дехтяренко.

В СБУ підкреслили, що українські захисники роблять усе можливе, аби день перемоги над РФ настав якомога швидше.