Ермак: Украине нужен ленд-лиз, а России – статус государства-террориста

Российская Федерация и ее регулярные войска сделали более чем достаточно, чтобы получить официальный статус государства-террориста.

Об этом вечером 25 марта заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Российские вооруженные силы разрушают наши города вместе с людьми не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас. Поэтому я призвал партнеров: пора признать РФ государством-террористом. Официально. Пора признать Вооруженные Силы РФ террористической организацией. Пора признать их преступной организацией, — заверил он.

Кроме того, Андрей Ермак перечислил основные требования украинской стороны, необходимые для победы над российскими оккупантами.

Это полномасштабный обмен разведданными в реальном времени, полноценный ленд-лиз (обеспечение ВСУ тяжелыми видами вооружения) и решение проблемы закрытия неба.

— Либо самолеты для Украины, либо воздушная полиция, которая обеспечит защиту гражданской инфраструктуры. Или дальнобойные системы ПВО. Варианты есть. К сожалению, пока нет политической воли, – добавил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что никакого компромисса на российских условиях Украина не подпишет. По его словам, война с РФ разрушила всю систему международной безопасности, существовавшую до 24 февраля, и ее нужно восстанавливать.

За это время Украина доказала, что заслуживает роли не просто основателя, но и ведущего участника новой системы безопасности мира.

Отметим, что ленд-лиз – госпрограмма, предложенная США во время Второй мировой войны. Тогда Штаты согласились предоставлять европейским странам-союзникам боевые запасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, в частности, нефтепродукты.