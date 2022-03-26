Єрмак: Україні потрібен ленд-ліз, а Росії – статус держави-терориста

Російська Федерація та її регулярні війська зробили більш ніж достатньо, аби отримати офіційний статус держави-терориста.

Про це увечері 25 березня заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах. Тому я закликав партнерів: час визнати РФ державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні сили РФ терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією, – запевнив він.

Окрім цього, Андрій Єрмак перерахував основні вимоги української сторони, необхідні для перемоги над російськими окупантами.

Це повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі, повноцінний ленд-ліз (забезпечення ЗСУ важкими видами озброєння) та вирішення проблеми закриття неба.

– Або літаки для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні системи ППО. Варіанти є. На жаль, поки немає політичної волі, – додав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що жодного компромісу на російських умовах Україна не підпише. За його словами, війна з РФ зруйнувала усю систему міжнародної безпеки, яка існувала до 24 лютого, і її потрібно відбудовувати.

За цей час Україна довела, що заслуговує бути не просто засновником, а й провідним учасником нової системи безпеки світу.

Зазначимо, що ленд-ліз – держпрограма, запропонована США під час Другої світової війни. Тоді Штати згодилися надавати європейським країнам-союзникам бойові запаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, зокрема, нафтопродукти.