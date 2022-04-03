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Факты / Украина

Оккупанты убили старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко и ее семью

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
староста села Мотижин з родинлю

В Киевской области нашли тело похищенной оккупантами старосты села Мотыжин Ольги Сухенко. Вместе с ней погибли ее муж Игорь и сын Александр.

Об этом сообщил глава Макаровского поселкового совета Токарь Вадим.

— Грустная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, взятые в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна, — говорится в сообщении.

викрадені голови громад

Напомним, что 23 марта военнослужащие вооруженных сил РФ пришли домой к Ольге Сухенко. Они незаконно задержали женщину, ее мужа и сына. Оккупанты вывезли их в неизвестном направлении.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

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