Окупанти вбили старосту села Мотижин Ольгу Сухенко та її родину

На Київщині знайшли тіло викраденої окупантами старости села Мотижин Ольги Сухенко. Разом з нею загинули її чоловік Ігор та син Олександр.

Про це повідомив голова Макарівської селищної ради Токар Вадим.

– Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 березня військовослужбовці збройних сил РФ прийшли додому до Ольги Сухенко. Вони незаконно затримали жінку, її чоловіка та сина. Окупанти вивезли їх у невідомому напрямку.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато кримінальне провадження.