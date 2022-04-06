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Факты / Украина

Оккупанты хотят подкупить украинцев рублями, но безрезультатно – глава Запорожской ОВА

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оккупанты хотят подкупить украинцев рублями, но безрезультатно – глава Запорожской ОВА

Российские оккупанты пытаются ввести так называемую рублевую зону на территории временно оккупированных территорий Запорожья.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

– Они составляют уже списки некоторых территорий с целью выплатить 10 тыс. рублей. Для этого они разыскивают так называемые лояльные категории людей. Такими действиями они пытаются очертить ядро ​​своих поклонников. Вместе с тем случаев, чтобы массово это происходило, нет, — заверил Александр Старух.

Кроме того, глава Запорожской ОГА заявил, что рашисты пытаются добиваться своих целей путем террора мирных жителей, пользуясь тем, что местное самоуправление в условиях оккупации не может полностью этому противодействовать.

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