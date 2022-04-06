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Факти / Україна

Окупанти хочуть підкупити українців рублями, але безрезультатно – голова Запорізької ОВА

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Окупанти хочуть підкупити українців рублями, але безрезультатно – голова Запорізької ОВА

Російські окупанти намагаються запровадити так звану рубльову зону на території тимчасово окупованих територій Запоріжжя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

– Вони складають уже списки деяких територій з метою виплатити 10 тис. рублів. Для цього вони розшукують так звані лояльні категорії людей. Такими діями вони намагаються окреслити ядро своїх прихильників. Разом з тим, випадків, щоб масово це відбувалося, немає, – запевнив Олександр Старух.

Окрім цього очільник Запорізької ОДА заявив, що рашисти намагаються добиватися своїх цілей шляхом терору мирних мешканців, користуючись тим, що місцеве самоуправління в умовах окупації не може повністю цьому протидіяти.

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