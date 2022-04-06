В Киевском районе города Харькова после очередного ракетного обстрела армией РФ вспыхнули пять пожаров.

Все возгорания произошли около 21.00 5 апреля.

Самый большой пожар возник в служебном здании одного из харьковских вузов. Огнем охватило около 600 кв. м.

Ликвидировали возгорание 25 спасателей с помощью четырех единиц спецтехники в 23.08.

Кроме того, местные пиротехники обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине специалисты обезвредили 26 526 взрывоопасных предметов, 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 366 авиационных бомб. Площадь обследованной территории достигла 5 507 га.

Напомним, что враг продолжает блокировать город Харьков, нанося артиллерийские обстрелы по отдельным районам города.

Между тем, в генштабе Вооруженных сил Украины отмечают снижение интенсивности действий 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии РФ, которая сосредоточена на Слобожанском направлении.

По данным украинской стороны, потери личного состава и вооружение бригады составляют 20%.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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