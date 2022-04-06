Через ракетний обстріл у Харкові горіла будівля одного з вишів

У Київському районі міста Харкова після чергового ракетного обстрілу армією РФ спалахнули п’ять пожеж.

Усі займання сталися близько 21.00 5 квітня.

Найбільша пожежа виникла в допоміжній будівлі одного з харківських вишів. Вогнем охопило близько 600 кв. м.

Ліквідували займання 25 рятувальників з допомогою чотирьох одиниць спецтехніки о 23.08.

Крім того, місцеві піротехніки знешкодили 15 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Усього з початку повномасштабної війни в України фахівці знешкодили 26 526 вибухонебезпечних предметів, 417 кг вибухової речовини, зокрема 1 366 авіаційних бомб. Площа обстеженої території сягнула 5 507 га.

Нагадаємо, що ворог продовжує блокувати місто Харків, завдаючи артилерійських обстрілів по окремих районах міста.

Тим часом у генштабі Збройних сил України відзначають зниження інтенсивності дій 236 артилерійської бригади 20 загальновійськової армії РФ, що зосереджена на Слобожанському напрямку.

За даними української сторони, втрати особового складу та озброєння бригади становлять 20%.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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