В некоторых районах Запорожской области рашисты вводят принудительную мобилизацию — Денисова

Офис Омбудсмана Украины предоставил новые неоспоримые факты военных преступлений РФ в Запорожской области. В частности, речь идет о запрещенной международным правом принудительной мобилизации.

Об этом 9 апреля в своем официальном Telegram-канале заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— В Запорожской области российские оккупанты запретили выезд мужчинам в сторону подконтрольной украинским властям территории. Враг начал принудительную мобилизацию в ряды преступной “народной милиции” на некоторых временно оккупированных территориях, — сообщила она.

В Васильевке оккупанты РФ периодически задерживают мужчин на блокпостах, а также ведут перепись лиц мужского пола.

В Мелитополе зафиксированы случаи, когда местные коллаборанты предоставляли врагу списки с адресами, где проживают мужчины. При въезде в город, на блокпостах рашисты заставляют мужчин раздеваться и заставляют вступить в ряды русской армии.

В Геническе, добавляет Людмила Денисова, военные РФ озвучивают аналогичные предложения.

— Заставлять лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается во власти стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах запрещается, — подытожила омбудсман.

Статья 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения в войну гласит, что принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях строго запрещена.