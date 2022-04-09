У деяких районах Запорізької області рашисти вводять примусову мобілізацію – Денісова

Офіс Омбудсмана України надав нові незаперечні факти військових злочинів РФ у Запорізькій області. Зокрема, йдеться про заборонену міжнародним правом примусову мобілізацію.

Про це 9 квітня у своєму офіційному Telegram-каналі заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– У Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної українській владі території. Ворог почав примусову мобілізацію до лав злочинної “народної міліції” на деяких тимчасово окупованих територіях, – повідомила вона.

У Василівці окупанти РФ періодично затримують чоловіків на блокпостах, а також ведуть перепис осіб чоловічої статі.

У Мелітополі зафіксовано випадки, коли місцеві колаборанти надавали ворогу списки із адресами, де проживають українські чоловіки. При в’їзді в місто, на блокпостах рашисти змушують чоловіків роздягатися і примушують вступити до лав російської армії.

У Генічеську, додає Людмила Денісова, військові РФ озвучують аналогічні пропозиції.

– Змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах забороняється, – підсумувала омбудсман.

Стаття 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни говорить, що примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях суворо заборонена.