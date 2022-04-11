В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения российско-оккупационные силы убили по меньшей мере 227 мирных жителей, не считая жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— По состоянию на 20.00 10 апреля известно о 748 раненых среди мирных жителей Донецкой области, пострадавших из-за действий российских оккупантов, — отметил он.

По словам Кириленко, 10 апреля в результате российских обстрелов погибли еще два человека в Донецкой области – в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: двое в Ивановке, один в Славянске и один в Покровске.

Он добавил, что пока невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

Также увеличилось количество жертв в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска: еще пять человек погибли и еще пятеро обратились за помощью с ранениями.

Кириленко рассказал, что всего от удара российских оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска погибло 57 человек, в том числе пятеро детей. Также 114 детей получили ранения.

Источник: Павел Кириленко