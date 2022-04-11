На Донеччині від початку повномасштабного вторгнення російсько-окупаційні сили вбили щонайменше 227 мирних жителів, не враховуючи жертви у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Станом на 20.00 10 квітня відомо про 748 поранених серед мирних жителів Донеччини, які постраждали через дії російських окупантів, – зазначив він.

За словами Кириленка, 10 квітня внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей на Донеччині – у Вугледарі та Іванівці. Четверо одержали поранення: двоє в Іванівці, один у Слов’янську та один у Покровську.

Він додав, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

Також збільшилась кількість жертв внаслідок удару по залізничному вокзалу Краматорська: ще п’ятеро людей загинуло і ще п’ятеро звернулися по допомогу із пораненнями.

Кириленко розповів, що загалом від удару російських окупантів по залізничному вокзалу Краматорська загинуло 57 людей, зокрема п’ятеро дітей. Також 114 дітей отримали поранення.

Джерело: Павло Кириленко