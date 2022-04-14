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Факты / Украина

В Буче я видел мешки с телами убитых, но говорить о доказательствах еще рано – прокурор МКС

Валентина Летяк редактор ленты
Карім Хан

У Международного уголовного суда есть все основания полагать, что на территории Украины, в частности в Буче и Бородянке, совершены преступления, которые подпадают под нормы Римского устава. Об этом заявил прокурор МКС Карим Хан на совместном брифинге с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

– Мы видели мешки с телами убитых возле церкви в Буче. Я еще не был в Мариуполе и в Харькове. Поэтому сейчас говорить о доказательствах еще рано. Каждый прокурор начинает не с результата преступления, а с улик, – подчеркнул он.

Хан также заверил, что приложит усилия для установления контакта с РФ, чтобы расследование было объективным.

– Я буду пытаться в третий раз достучаться до РФ. Первая жертва, павшая во время войны, – это правда. Согласно статье 54 Римского устава, я должен рассматривать все заявления о преступлениях. И независимый прокурор и суд уже будут делать выводы, чтобы установить правду, – сказал прокурор.

По его словам, все стороны конфликта должны соблюдать нормы Римского устава, правосудие должно быть на стороне норм человечности, никто из тех, кто держит оружие в руках, не имеет права целиться в гражданское население и гражданские объекты.

– Многие люди страдают от войны, они должны получить правосудие, они имеют право на жизнь и справедливость. Несмотря на этничность, мы для всех должны установить справедливость, для каждого человека, – подчеркнул прокурор МКС.

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Фото: Офис генпрокурора

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