Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 50 день війни
Вбили Вбили
197 дітей
Поранили Поранили
>351 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Україна

У Бучі я бачив мішки з тілами вбитих, але говорити про докази ще рано – прокурор МКС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Карім Хан

У Міжнародного кримінального суду є всі підстави вважати, що на території Україні, зокрема у Бучі та Бородянці, вчинено злочини, які підпадають під норми Римського статуту. Про це заявив прокурор МКС Карім Хан на спільному брифінгу з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

– Ми бачили мішки з тілам вбитих біля церкви в Бучі. Я ще не був у Маріуполі та Харкові. Тому зараз говорити про докази ще рано. Кожен прокурор починає не з результату злочину, а з доказів, – наголосив він.

Хан також запевнив, що докладе зусиль для встановлення контакту з РФ, аби розслідування було об’єктивним.

– Я намагатимуся втретє достукатися до РФ. Першою жертвою, яка впала під час війни, – це правда. Згідно зі статтею 54 Римського статуту, я повинен розглядати всі заяви про злочини. І незалежний прокурор та суд вже буде робити висновок, щоб встановити правду, – сказав прокурор.

За його словами, всі сторони конфлікту мають дотримуватися норм Римського статуту, правосуддя має бути на боці норм людяності, кожен, хто тримає зброю в руках, не має права цілитися в цивільне населення та цивільні об’єкти.

– Багато людей потерпають від війни, вони мають отримати правосуддя, вони мають право на життя та справедливість. Незважаючи на етнічність, ми для всіх повинні встановити справедливість, для кожної людини, – наголосив прокурор МКС.

Читайте
Таких місць, як Буча, в нас буде багато - глава СБУ в Харківській області Роман Дудін

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс генпрокурора

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка