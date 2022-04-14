У Бучі я бачив мішки з тілами вбитих, але говорити про докази ще рано – прокурор МКС

У Міжнародного кримінального суду є всі підстави вважати, що на території Україні, зокрема у Бучі та Бородянці, вчинено злочини, які підпадають під норми Римського статуту. Про це заявив прокурор МКС Карім Хан на спільному брифінгу з генпрокурором Іриною Венедіктовою.

– Ми бачили мішки з тілам вбитих біля церкви в Бучі. Я ще не був у Маріуполі та Харкові. Тому зараз говорити про докази ще рано. Кожен прокурор починає не з результату злочину, а з доказів, – наголосив він.

Хан також запевнив, що докладе зусиль для встановлення контакту з РФ, аби розслідування було об’єктивним.

– Я намагатимуся втретє достукатися до РФ. Першою жертвою, яка впала під час війни, – це правда. Згідно зі статтею 54 Римського статуту, я повинен розглядати всі заяви про злочини. І незалежний прокурор та суд вже буде робити висновок, щоб встановити правду, – сказав прокурор.

За його словами, всі сторони конфлікту мають дотримуватися норм Римського статуту, правосуддя має бути на боці норм людяності, кожен, хто тримає зброю в руках, не має права цілитися в цивільне населення та цивільні об’єкти.