Пишут на снарядах Христос Воскрес: оккупанты готовятся к обстрелам на Пасху

Российские оккупанты готовятся устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников на Пасху.

Об этом свидетельствует разговор захватчика с супругой, который перехватила Служба безопасности Украины.

– Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут: Христос Воскрес! Развлекаемся, как можем… – рассказывает оккупант.

Но тон захватчика сразу становится другим, когда он говорит о делах в его подразделении, которое находится в Николаевской области. И неудивительно, ведь из 19 человек в его взводе осталось только семь. Других – убили или они убежали.

– Здесь никого не добавляют. Наоброт – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все убегают! У нас из бригады уволилось уже 600 человек. Здесь остались только самые стойкие и алкаши, — жалуется оккупант.

Пасху 2022 украинцы вынуждены праздновать в условиях войны. Правоохранители призывают верующих воздержаться от массовых скоплений в церквях и быть особенно бдительными из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов.

Учитывая такую ​​ситуацию, областные военные администрации решили не отменять действие комендантского часа в Пасхальную ночь.

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