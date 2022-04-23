Пишуть на снарядах Христос Воскрес: окупанти готуються до обстрілів на Великдень

Російські окупанти готуються влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників на Великдень.

Про це свідчить розмова загарбника з дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.

– Наші пацани пасхали хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть: Христос Воскрес! Розважаємось, як можемо… – розповідає окупант.

Але тон загарбника одразу стає іншим, коли він говорить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області. Воно й не дивно, адже із 19 людей у його взводі залишилося лише сім. Інших – убили або втекли.

– Тут нікого не додають. Навпаки – всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі втікають! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей. Тут залишилися лише найстійкіші та алкаші, – бідкається окупант.

Великдень 2022 українці вимушені святкувати в умовах війни. Правоохоронці закликають вірян утриматися від масових скупчень у церквах і бути особливо пильними через загрозу провокацій з боку російських окупантів.

Зважаючи на таку ситуацію, обласні військові адміністрації вирішили не скасовувати дію комендантської години у Великодню ніч.

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