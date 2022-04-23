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Факти / Україна

Пишуть на снарядах Христос Воскрес: окупанти готуються до обстрілів на Великдень

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Великодні кошики

Російські окупанти готуються влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників на Великдень.

Про це свідчить розмова загарбника з дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.

– Наші пацани пасхали хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть: Христос Воскрес! Розважаємось, як можемо… – розповідає окупант.

Але тон загарбника одразу стає іншим, коли він говорить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області. Воно й не дивно, адже із 19 людей у його взводі залишилося лише сім. Інших – убили або втекли.

– Тут нікого не додають. Навпаки – всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі втікають! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей. Тут залишилися лише найстійкіші та алкаші, – бідкається окупант.

Великдень 2022 українці вимушені святкувати в умовах війни. Правоохоронці закликають вірян утриматися від масових скупчень у церквах і бути особливо пильними через загрозу провокацій з боку російських окупантів.

Зважаючи на таку ситуацію, обласні військові адміністрації вирішили не скасовувати дію комендантської години у Великодню ніч.

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Фото: Depositphotos

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