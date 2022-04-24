В РФ никто бы не занимался волонтерством: оккупанты удивлены самоорганизацией украинцев

Жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской так называемой помощи. Они очень удивляют россиян своей самоорганизацией.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации разведчиков, на временно оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, поэтому люди продолжают самоорганизовываться для взаимопомощи.

Так, в Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих людей. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской “помощи”.

В то же время в Купянском районе, где ситуация с доступом к питьевой воде остается крайне напряженной, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей.

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Со своей стороны оккупанты удивлены активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. Они убеждены: в России все было бы по-другому. Никто бы ни занимался волонтерством.

Но российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население. Они распространяют информацию, что “это Украина отключила электроснабжение населенных пунктов” и что “Харьков уже почти оккупирован россиянами”.

Также оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора Мегафон.

Кроме того, российские захватчики вводят расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в Россию, чтобы покупать товары и лекарства.