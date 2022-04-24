Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 60 день війни
Вбили Вбили
213 дітей
Поранили Поранили
>389 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

В РФ ніхто б не займався волонтерством: окупанти здивовані самоорганізацією українців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
В РФ ніхто б не займався волонтерством: окупанти здивовані самоорганізацією українців

Мешканці окупованих територій масово відмовляються від ворожої так званої допомоги. Вони неабияк дивують росіян своєю самоорганізацією.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

За інформацією розвідників, на тимчасово окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги.

Так, у Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених людей. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської “допомоги”.

Водночас у Куп’янському районі, де ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку.

Related video

Зі свого боку окупанти здивовані активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. Вони переконані: в Росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством.

Але російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення. Вони поширюють інформацію, що начебто “це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів” і що “Харків вже майже окупований росіянами”.

Також окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора Мегафон.

Крім того, російські загарбники запроваджують розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до Росії, щоб купувати товари та ліки.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка