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Факты / Украина

Установлена личность командира РФ, который пытал и убивал мирных в Буче — Офис генпрокурора

Наташа Тарчевська редактор ленты
Установлена личность командира РФ, который пытал и убивал мирных в Буче — Офис генпрокурора

Офис генпрокурора Украины установил личность первого подозреваемого в убийствах в Буче в Киевской области. “Доблестным военным”, который пытал и убивал мирных украинцев, оказался командир подразделения Нацгвардии РФ Сергей Колоцей.

По данным следствия, именно он 18 марта убил четырех безоружных мужчин в Буче (на фото видно тела лишь троих из них — Ред.). У трех из них – огнестрельные ранения головы, у четвертого мужчины прострелены внутренние органы и скелет.

Уже 29 марта, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии, Сергей Колоцей пытал еще одного украинца.

— Он забрал проукраински настроенного местного жителя “на подвал”, где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где имитируя расправу стреляли у его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека, — сообщила генпрокурор Украины.

Что известно о Колоцее

Сергей Колоцей – командир подразделения Управления федеральной службы войск нацгвардии России Ульяновской области. Это более 1,6 тыс. км от Украины.

Он стал одним из самых “прославленных” российских мародеров, которые засветились на камерах одного из почтовых отделений в Беларуси.

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Уголовное производство по “асвобадителю” открыто по ч.1,2 ст. 438 УК Украины. Речь идет о жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, связанных с умышленными убийствами.

Причастность Колоцея к другим военным преступлениям, совершенным в Киевской области, проверяется.

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