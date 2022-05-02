Встановлено особу командира РФ, який катував і вбивав мирних у Бучі – Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора України встановив особу першого підозрюваного у вбивствах в Бучі Київської області. “Доблесним військовим”, який катував та вбивав мирних українців, виявився командир підрозділу Нацгвардії РФ Сергій Колоцей.

За даними слідства, саме він 18 березня вбив чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі. (на фото видно тіла лише трьох з них – Ред.). У трьох із них – вогнепальні поранення голови, у четвертого чоловіка прострілені внутрнішні органи та скелет.

Вже 29 березня, примушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії, Сергій Колоцей катував ще одного українця.

– Він забрав проукраїнськи налаштованого місцевого мешканця “на підвал”, де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Чоловіка вивозили на місце страти, де імітуючи розправу стріляли біля його вуха. Окремим збоченим видом знущання і залякування потерпілого було примушування його нюхати мертву людину, – повідомила генпрокурор України.

Що відомо про Колоцея

Сергій Колоцей – командир підрозділу Управління федеральної служби військ нацгвардії рф Ульяновської області. Це понад 1,6 тис. км від України.

Він став одним із тих самих “прославлених” російських мародерів, які засвітилися на камерах одного із поштових відділень у Білорусі.

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Кримінальне провадження щодо “асвабадітєля” відкрито за ч.1,2 ст. 438 КК України. Йдеться про жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивствами.

Причетність Колоцея до інших воєнних злочинів, скоєних на Київщині, перевіряється.