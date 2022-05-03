В результате авиаударов российских войск по металлургическому заводу Азовсталь в Мариуполе погибли и получили ранения мирные люди, скрывающиеся там в укрытиях. Сейчас оккупанты осуществляют мощный штурм завода.

Об этом сообщил в срочном видеообращении заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар (Калина).

По его словам, обстрелы Азовстали продолжались всю ночь. В результате авиаударов погибли две женщины – мирные жительницы города. Еще 10 гражданских получили ранения.

– Сегодня, 3 мая, всю ночь по территории завода Азовсталь работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия, сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В результате этих преступных действий погибли две женщины, около 10 гражданских получили ранения разной степени тяжести, — отметил Паламар.

Он подтвердил, что сейчас идет мощный штурм территории завода Азовсталь со стороны войск РФ – при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта с катеров и с привлечением большого количества пехоты.

Святослав Паламар подчеркнул, что украинские воины сделают все возможное, чтобы отразить штурм. В то же время он призвал немедленно эвакуировать с территории завода оставшихся там мирных людей.

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– Мы сделаем все возможное, чтобы отразить этот штурм. Но призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских, находящихся на территории завода, и безопасной их доставке в Запорожье и на подконтрольную Украине территорию. Мариуполь – это Украина! – заявил Паламар.

Ранее сегодня стало известно, что российские оккупанты начали штурм металлургического завода Азовсталь в Мариуполе. Штурму предшествовало несколькочасовые авиабомбардировки завода, из-за чего возник масштабный пожар. Столб дыма был виден во всех районах Мариуполя.

Источник: Полк Азов

Фото: Мариупольский городской совет