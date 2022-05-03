Внаслідок авіаударів російських військ по металургійному заводу Азовсталь у Маріуполі загинули та зазнали поранень мирні люди, які переховуються там в укриттях. Станом на зараз окупанти здійснюють потужний штурм заводу.

Про це поінформував у терміновому відеозверненні заступник командира полку Азов, капітан Святослав Паламар (Калина).

За його словами, обстріли Азовсталі тривали цілу ніч. Внаслідок авіаударів загинули дві жінки – мирні жительки міста. Ще 10 цивільних зазнали поранень.

– Сьогодні, 3 травня, цілу ніч по території заводу Азовсталь працювала ворожа корабельна артилерія, ствольна артилерія, скидалися надважкі авіаційні бомби. Внаслідок цих злочинних дій загинули двоє цивільних жінок, близько 10 цивільних отримали поранення різного ступеня важкості, – зазначив Паламар.

Він підтвердив, що зараз триває потужний штурм території заводу Азовсталь з боку військ РФ – за підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту з катерів та із залученням великої кількості піхоти.

Святослав Паламар наголосив, що українські воїни зроблять все можливе, щоб відбити штурм. Водночас він закликав негайно евакуювати з території заводу мирних людей, які ще там залишилися.

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– Ми зробимо все можливе, щоб відбити цей штурм. Але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації цивільних, які знаходяться на території заводу, та безпечного їх доставлення в Запоріжжя та на підконтрольну Україні територію. Маріуполь – це Україна! – заявив Паламар.

Раніше сьогодні стало відомо, що російські окупанти розпочали штурм металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі. Штурму передувало кількагодинне авіабомбардування заводу, через що виникла масштабна пожежа. Стовп диму було видно в усіх районах Маріуполя.

Джерело: Полк Азов

Фото: Маріупольська міська рада