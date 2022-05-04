Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина

Со следами пыток и пулевых ранений: на Киевщине продолжают находить тела украинцев

Татьяна Ковальчук выпускающий редактор
Поховання

На территории Киевской области, временно находившейся под российской оккупацией, продолжают находить массовые захоронения украинцев. Об этом сообщает глава ОВА Александр Павлюк.

29 апреля в лесу возле села Мироцкое Бучанского района нашли захоронения троих мужчин. На телах убитых были признаки пыток. Над ними издевались длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

2 мая в селе Калиновка, которая расположена вдоль Житомирской трассы, обнаружили захоронения двух человек с признаками пыток. По предварительной информации, российские террористы во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 4 мая на территории области осмотрено 1235 тел гражданских граждан, убитых россиянами. Пока не удалось установить личности 282 из них. Только за последние сутки в морги направили еще 20 тел убитых мирных жителей Киевской области. Следователи фиксируют случаи пыток.

Читайте
Хотела, чтобы солдаты РФ ее тоже застрелили: Ирина из Бучи не представляет жизни без жестоко убитого мужа

Фото: Людмила Денисова

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка