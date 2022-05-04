Со следами пыток и пулевых ранений: на Киевщине продолжают находить тела украинцев

На территории Киевской области, временно находившейся под российской оккупацией, продолжают находить массовые захоронения украинцев. Об этом сообщает глава ОВА Александр Павлюк.

29 апреля в лесу возле села Мироцкое Бучанского района нашли захоронения троих мужчин. На телах убитых были признаки пыток. Над ними издевались длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Полиция Киевщины уже провела осмотр тел погибших, сейчас они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

2 мая в селе Калиновка, которая расположена вдоль Житомирской трассы, обнаружили захоронения двух человек с признаками пыток. По предварительной информации, российские террористы во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 4 мая на территории области осмотрено 1235 тел гражданских граждан, убитых россиянами. Пока не удалось установить личности 282 из них. Только за последние сутки в морги направили еще 20 тел убитых мирных жителей Киевской области. Следователи фиксируют случаи пыток.

Фото: Людмила Денисова