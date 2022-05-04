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Факти / Україна

Зі слідами катувань та кульових поранень: на Київщині продовжують знаходити тіла українців

Тетяна Ковальчук випускова редакторка
Поховання

На території Київської області, яка тимчасово перебувала під російською окупацією, продовжують знаходити масові поховання українців. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Павлюк.

29 квітня у лісі біля села Мироцьке Бучанського району знайшли поховання трьох чоловіків. На тілах вбитих були ознаки катування. Над ними знущалися тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Поліція Київщини вже провела огляд тіл загиблих, нині вони направлені на судово-медичну експертизу.

2 травня у селі Калинівка, що розташована вздовж Житомирської траси, виявили поховання двох людей з ознаками катувань. За попередньою інформацією, російські терористи під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних жителів. За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Станом на 4 травня на території області оглянуто 1235 тіл цивільних громадян,  вбитих росіянами. Поки що не вдалося встановити особи 282 із них. Лише за останню добу до моргів направили ще 20 тіл вбитих мирних жителів Київської області. Слідчі фіксують випадки катувань.

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Фото: Людмила Денісова

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