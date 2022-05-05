На Азовсталь направляется еще одна эвакуационная колонна ООН и МКК – CNN

Специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс заявил, что еще одна эвакуационная колонна надеется добраться до завода Азовсталь в Мариуполе к утру пятницы.

Об этом в четверг, 5 мая, пишет CNN.

– Теперь конвой направляется на Азовсталь, мы надеемся, что завтрашним утром он примет тех мирных жителей, которые остаются в этом мрачном аду в течение стольких недель и месяцев, и вернет их в безопасное место, – отметил Гриффитс.

Спецпредставитель ООН по Украине выступал на конференции доноров Украины в Варшаве. Он заявил, что ООН сотрудничает с Международным Красным Крестом, чтобы доставить колонну в Мариуполь, как это было в ходе операции по эвакуации мирных жителей на Азовстали в выходные дни.

Напомним, на заводе Азовсталь продолжаются тяжелые бои. На днях российским агрессорам удалось проникнуть на территорию благодаря экс-сотруднику завода, который рассказал про тайные ходы. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что украинские защитники якобы смогли выбить рашистов из территории Азовстали, однако позднее бойцы Азова опровергли эту информацию.