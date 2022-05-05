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Факти / Україна

На Азовсталь прямує ще одна евакуаційна колона ООН та МЧХ – CNN

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Азовсталь

Спеціальний представник ООН по Україні Мартін Гріффітс заявив, що ще одна евакуаційна колона сподівається дістатися заводу Азовсталь у Маріуполі до ранку п’ятниці.

Про це у четвер, 5 травня, пише CNN.

– Тепер конвой прямує на Азовсталь, ми сподіваємося, що завтрашнього ранку він прийме тих мирних жителів, які залишаються в цьому похмурому пеклі протягом стількох тижнів і місяців, і поверне їх у безпечне місце, – зазначив Гріффітс.

Спецпредставник ООН з України виступав на конференції донорів України у Варшаві. Він заявив, що ООН співпрацює з Міжнародним Червоним Хрестом, щоб доставити колону до Маріуполя, як це було під час операції з евакуації мирних жителів на Азовсталі у вихідні дні.

Нагадаємо, на заводі Азовсталь продовжуються важкі бої. Днями російським агресорам вдалося проникнути на територію завдяки ексспівробітнику заводу, який розповів про таємні ходи. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що українські захисники нібито змогли вибити рашистів із території Азовсталі, проте пізніше бійці Азова спростували цю інформацію.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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