Штурм Азовстали: бойцы просят Зеленского позаботиться о раненых и продолжить эвакуацию

Раненые украинские защитники, находящиеся на заводе Азовсталь в Мариуполе, нуждаются в спасении.

Об этом в своем видеообращении 5 мая заявил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь, Калина.

Он подчеркнул, что на Азовстали продолжают оставаться десятки мирных жителей, скрывающихся от постоянных обстрелов РФ на территории завода.

Святослав Паламарь призвал Владимира Зеленского позаботиться о судьбе раненых украинских военных, “которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения”.