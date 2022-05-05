Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
221 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина

Штурм Азовстали: бойцы просят Зеленского позаботиться о раненых и продолжить эвакуацию

Наташа Тарчевська редактор ленты
Штурм Азовстали: бойцы просят Зеленского позаботиться о раненых и продолжить эвакуацию

Раненые украинские защитники, находящиеся на заводе Азовсталь в Мариуполе, нуждаются в спасении.

Об этом в своем видеообращении 5 мая заявил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь, Калина.

Он подчеркнул, что на Азовстали продолжают оставаться десятки мирных жителей, скрывающихся от постоянных обстрелов РФ на территории завода.

Святослав Паламарь призвал Владимира Зеленского позаботиться о судьбе раненых украинских военных, “которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения”.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка