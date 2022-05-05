Штурм Азовсталі: бійці просять Зеленського подбати про поранених і продовжити евакуацію

Поранені українські захисники, які перебувають на заводі Азовсталь у Маріуполі, потребують порятунку.

Про це у своєму відеозверненні 5 травня заявив Заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар, Калина.

Він наголосив, що на Азовсталі продовжують залишатися десятки мирних мешканців, які переховуються від постійних обстрілів РФ на території заводу.

Святослав Паламар закликав Володимира Зеленського потурбуватися про долю поранених українських військових, “які у страшних муках помирають від неналежного лікування”.