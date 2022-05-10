На Азовстали остаются более тысячи военных, сотни из которых ранены – Верещук

Более 1 тыс. военных, сотни из которых – ранены, все еще находятся на заводе Азовсталь в осажденном российскими агрессорами Мариуполе.

Об этом в интервью AFP сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

– Сотни ранены. Есть люди с серьезными травмами, они нуждаются в срочной эвакуации. Ситуация усугубляется с каждым днем, – цитируется в интервью французскому изданию Washington Post.

Верещук рассказала, что уже были многочисленны попытки эвакуации людей с помощью Организации Объединенных Наций.

Ранее власти Украины заявили о том, что с завода удалось спасти более 300 детей и женщин. В то же время военные отметили, что не могут гарантировать того, что из подземного комплекса удалось выбраться всем мирным жителям, учитывая лабиринт подземных бункеров и тоннелей.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утверждает, что на Азовстале все еще находится более сотни мирных жителей, а российские удары по заводу – продолжаются.