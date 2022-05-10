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Они заплатят за эти жизни…
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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Самые важные события 76 дня: текстовая онлайн-трансляция ситуации в Украине

Самые важные события 76 дня: текстовая онлайн-трансляция ситуации в Украине

Сегодня начались 76-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города. Под вражеский огонь попали Мариуполь, Одесса, Николаев и другие.

Только за 9 мая Россия ударила не менее 10 раз ракетами по Одесской области. Известно о пяти разрушенных зданиях, точное количество пострадавших выясняется.

Президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины, который поможет нашим защитникам поскорее победить российского агрессора. Важнейшие события 76 дня – в трансляции Фактов ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:08 - 10 мая

На территории завода Азовсталь в Мариуполе до сих пор находится более ста мирных жителей, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, всего в городе остается до 100 тыс. жителей.

Фото: Depositphotos

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00:53 - 10 мая

Джо Байден предложил конгрессу США незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд в качестве помощи Украине, и выразил желание подписать пакет уже в ближайшие дни.

Джо Байден

Фото: Getty Images

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00:37 - 10 мая

Главное за последние сутки:

  • Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Москва не оставляет другого выбора, кроме как снабжать оружие Киевом. Именно поэтому Германия собирается снабжать тяжелое вооружение Украине.
  • Президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины, с помощью которого защитники смогут быстрее прогнать оккупантов.
  • Освобождены Верхний Салтов, Замуйловка, Байрак, Рубежное в Харьковской области от российских войск. Оккупанты массово уходят из Боровой в Харьковской области.

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00:29 - 10 мая

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза.

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