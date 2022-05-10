Самые важные события 76 дня: текстовая онлайн-трансляция ситуации в Украине

Сегодня начались 76-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города. Под вражеский огонь попали Мариуполь, Одесса, Николаев и другие.

Только за 9 мая Россия ударила не менее 10 раз ракетами по Одесской области. Известно о пяти разрушенных зданиях, точное количество пострадавших выясняется.

Президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины, который поможет нашим защитникам поскорее победить российского агрессора. Важнейшие события 76 дня – в трансляции Фактов ICTV.