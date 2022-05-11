Азовсталь в огне, оккупанты пытаются пойти на прорыв — советник мэра Мариуполя

Оккупанты продолжают обстреливать завод Азовсталь в Мариуполе. Атакуя территорию Азовстали с неба, они пытаются пойти на прорыв живой силой и танками.

Об этом 11 мая в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Азовсталь атакуют не только с неба и артиллерией, но снова танками и пытаются живой силой пойти на прорыв. Азовсталь вновь пылает после бомбардировок. Если есть ад на земле — то он именно там. Мы все в долгу у Защитников Мариуполя, — написал он.

Он также поделился видео с мест, приближенных к территории завода. На кадрах заметно танки с рашистскими символами V и Z.